В Великих Луках открыли мурал, посвящённый сотрудникам МЧС России
7 октября в Великих Луках открыли новый мурал, посвящённый сотрудникам МЧС России. Арт-объект появился на здании по адресу: улица Дружбы, 27/42, сообщили ПАИ в администрации города.
В церемонии приняли участие представители Главного управления МЧС России по Псковской области, городские власти, депутаты Великолукской городской Думы, сотрудники пожарно-спасательного отряда, представители общественных организаций, ветераны, молодёжь и жители города.
Мероприятие началось с построения личного состава и участников церемонии. После исполнения гимна России выступили исполняющий обязанности главы администрации Великих Лук Сергей Бурачёнок, врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по политической и воспитательной работе подполковник внутренней службы Игорь Полозов и депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кислицин.
Мурал стал посвящением сотрудникам МЧС, которые ежедневно обеспечивают безопасность жителей и первыми приходят на помощь при пожарах, авариях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, нередко рискуя собственной жизнью.
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