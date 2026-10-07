Пластический хирург: Лицо «поплывёт» после 40 лет даже при стабильном весе

16:33, 07 октября 2026, ПАИ

Лицо может начать «плыть» после 40 лет из-за ослабления связок даже при сохранении привычного веса. Об этом заявила пластический хирург Ирина Василенко, пишет news.ru.

С возрастом могут начать появляться брыли, углубляться носогубные складки, а линия нижней челюсти становится менее чёткой. По словам специалиста, это связано с тем, что костный каркас постепенно теряет объём, связки ослабевают, а жировые компартменты перераспределяются: одни зоны становятся менее объёмными, другие смещаются вниз.

Худеть или пытаться убрать жир с лица в этом случае не всегда правильное решение. Иногда это может даже усугубить ситуацию.

Помимо этого, после 35–40 лет снижается синтез коллагена и эластина, ткани теряют плотность и упругость. Хирург добавила, что на контур нижней трети также влияет состояние мышц шеи, в том числе платизмы.