В Великих Луках отключат водоснабжение в нескольких домах 8 октября

16:26, 07 октября 2026, ПАИ

Водоснабжение временно отключат в нескольких домах в Великих Луках из-за ремонта на водопроводе 8 октября. Воды не будет с 09:00 до окончания работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Из-за работ на улице Глинки, 52а без воды останутся дома № 52а на улице Глинки и № 3б на улице Гоголя.

Ещё одно отключение связано с ремонтом на проспекте Гагарина, 53. В зону ограничений попадут проспект Гагарина, 51, 53, улица Лазавицкая, 3, 4, 5, 6, 7, 8/2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/4, 22, 24/6, 26/5, 27, 27а, 28, 30, улица Песочная, 3/23, 9, 10, 11, набережная Лазавицкая, 1, улица Болотная, 11, проезд Бородинский, 2, 3, 4, 5, 6.

Также без воды останется водоразборная колонка на улице Лазавицкой, 12.