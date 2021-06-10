Пятый геронтологический кабинет планируется открыть в Псковской области

13:09, 10 июня 2021, ПАИ

В Псковской области планируется открыть пятый геронтологический кабинет. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на круглом столе на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», который проходит 10 июня в администрации Псковской области.

По словам Гаращенко, в 2020 году выполнены задачи, которые были поставлены, - в частности, перепрофилирование госпиталя ветеранов войн, где было развернуто 100 коек для пациентов с COVID-19. Этот опыт, как отметила Марина Гаращенко, помог и дальше развивать геронтологическую службу в Псковской области.

«Мы планируем развивать диспансерное наблюдение за пожилыми людьми», - добавила Гаращенко.