Наталья Мельникова: 1300 человек работают в Университете третьего возраста в Псковской области

13:31, 10 июня 2021, ПАИ

В Университете третьего возраста в Псковской области работают 1300 человек. Об этом заявила депутат Псковского областного Собрания, управляющий Псковского областного отделения Пенсионного фонда РФ Наталья Мельникова на круглом столе на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», который проходит 10 июня в администрации Псковской области.

По словам Мельниковой, Университет третьего возраста работает в регионе с 2007 года. Самым востребованным является факультет информационных технологий, где каждый год обучается порядка 200 человек.

Кроме того, она отметила, что программа «Нетлет» — очень важная для региона, она нашла отражение во всех районах области, люди окунулись с большим желанием принять в ней участие.

«Мы надеемся, что мы эту программу продолжим, это важно и нужно», - сказала Наталья Мельникова.