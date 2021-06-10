Михаил Ведерников ознакомился с работой нового завода по лесопереработке в Псковском районе

13:34, 10 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 10 июня, посетил новое предприятие по лесопереработке ООО «ОСКО-ИНВЕСТ», которое открылось в деревне Спасовщина Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона поздравил инвестора с открытием завода. В первый этап реализации компания вложила порядка 1,5 млрд рублей. Создано около 150 рабочих мест.

«Нам очень важно, чтобы в населенных пунктах появлялись новые производства, открывались новые рабочие места. Это позволит людям оставаться на местах, получать достойную заработную плату. Инвестор у нас проверенный, ответственный. И думаю, что он будет оказывать помощь и в благоустройстве территорий ближайших населенных пунктов. А мы, в свою очередь, тоже вам будем помогать», – заметил Михаил Ведерников и пожелал плодотворной, безопасной работы.

Губернатор обратил внимание, что уже сегодня в профильном комитете будет рассмотрена заявка компании на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. После этого она с необходимым пакетом документов будет направлена в Рослесхоз для согласования в части лесосырьевого обеспечения. Кроме того, Минпромторг России ранее одобрил включение проекта в механизм поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), который действует в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Будем вас сопровождать в ручном режиме. Я надеюсь, что будет принято положительное решение, тогда перебоев, проблем с сырьем не будет. Это позволит предприятию чётко, стабильно работать, развивать производство, возрождать прилегающие территории», – заметил губернатор.

Гендиректор компании Сергей Садовский поблагодарил руководство региона за поддержку и рассказал, что в рамках первой очереди возведен и запущен лесоперерабатывающий завод по производству обрезной доски. «Надеюсь, наш проект окажет положительное влияние на экономику Псковской области и мы сможем пополнить бюджет региона налоговыми поступлениями», – заметил инвестор.

Сейчас производство работает в три смены, в ближайшее время планируется переход на четырёхсменную работу.

Затем глава региона с руководством компании нажали символическую кнопку официального запуска производства.

После торжественной церемонии губернатор прошёл по производственной площадке и оценил реализацию первого этапа инвестиционного проекта. До этого завод работал в тестовом режиме, настраивая оборудование.

В рамках визита Михаил Ведерников осмотрел всю производственную цепочку, современное оборудование: цех лесопереработки, биржу сырья, сушильный комплекс, цех упаковки, сортировки. Глава региона оценил и качество готовой продукции. Сергей Садовский рассказал, что проект предполагает создание полного цикла глубокой переработки круглого лесоматериала, включая переработку древесных отходов. Всего проектом запланировано три этапа. В рамках 2 и 3 этапов планируется возвести завод и наладить производство по выпуску блоков для поддонов. Планируемый общий объем инвестиций – 4,7 млрд рублей.