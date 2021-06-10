Из-за «людей-свиней» повесили замок на колодец в Печорах

14:50, 10 июня 2021, ПАИ

«Нам воды не жалко, просто люди некоторые - свиньи», - написал неравнодушный печерянин в группе «Жители Печор» ВКонтакте.

Он рассказал, что неизвестные на улице Ивановской погнули новое ведро, загрязнили сам колодец, и раскидали мусор возле скамейки. Вследствие чего: «Колодец теперь под замком».

Ключи от колодца есть только у постоянных пользователей колодцем и у жителей улицы.

«Это не самоуправство и не самодурство, это - вынужденная мера для тех, кому нужна чистая вода», - поделился житель области.

Он также упомянул, что заявления в администрацию по этой проблеме остались без ответа.

Сообщение в группе нашло отзыв у читателей, они сошлись во мнении, что решение повесить замок правильное.