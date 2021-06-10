За воровство электроэнергии в Псковской области к ответственности привлечён 31 человек

15:35, 10 июня 2021, ПАИ

С начала года в Псковской области в правоохранительные органы направлено 129 заявительских материалов по фактам неучтённого и бездоговорного потребления электроэнергии, 31 человек привлечён к административной ответственности, возбуждено одно уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском филиале «Россети Северо-Запад».

Факты самовольного подключения к электрической сети без оформления договора, а также вмешательства в работу приборов учета выявляются специалистами псковского филиала «Россети Северо-Запад» совместно с работниками АО «Псковэнергоагент». Такая работа ведётся системно, в каждом случае недобросовестные потребители не только обязаны компенсировать ущерб ресурсоснабжающей компании, но и по решению суда привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

Чаще всего абоненты решаются на незаконное потребление электроэнергии после отключения домов от энергоснабжения за наличие долга перед ресурсоснабжающей организацией. Именно так поступил житель Бежаницкого района, который после отключения домовладения за долги три месяца пользовался «бесплатной» энергией, сделав наброс на линию электропередачи. Теперь по постановлению суда нарушитель обязан уплатить более 6700 рублей за похищенную энергию (стоимость рассчитывается по специальной методике) и административный штраф в размере 10 000 рублей.

К административной ответственности привлечён и житель Пыталовского района, который самовольно подключил жилой дом к электроснабжению и целый год безучётно использовал электричество. Ущерб, причинённый такими действиями энергоснабжающей организации, оценён в 212 тысяч рублей. Виновному также назначено наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей. Суммы возмещения ущерба и штрафа подлежат обязательной уплате.

По данным службы безопасности псковского филиала, абоненты похищают электроэнергию различными способами: от наброса проводов на линии электропередачи до врезки во вводные кабели до прибора учёта. Так, житель Невельского района сам спланировал электропроводку в доме и изменил схему учёта энергоресурсов, нарушив целостность вводного кабеля до счётчика, чтобы электроэнергия поступала в дом, но не учитывалась. За три месяца он незаконно использовал более 56 тысяч кВт часов энергии. Сумма ущерба в этом случае оценена в 182 тысячи рублей.

Таким образом, в каждом случае общая начисленная к обязательной оплате сумма оказывалась в несколько раз выше той, которую абонент заплатил бы по показаниям прибора учёта.

Как отмечают специалисты электросетевого предприятия, различные способы хищения электроэнергии выявляются с помощью современных приборов и инструментов, даже без визита в дом к абоненту.

Отдельное направление работы – выявление намеренных нарушений нормальной работы приборов учёта электроэнергии. Похитители энергии используют магниты, встроенные устройства, искажающие и замедляющие работу электросчётчика. В ходе плановых проверок энергетики проводят контрольные замеры. Если выявляется несоответствие потребляемой мощности, прибор учёта у потребителя изымается и направляется на экспертизу на завод-изготовитель. В 2020 году в Псковской области на экспертизу было отправлено 24 счётчика, в текущем году – 4. Как отмечают специалисты, кроме такого, достаточно длительного, способа выявления вмешательства в счётчики, имеются и более оперативные инструментальные методы, которые без вскрытия пломб позволяют определить, установлены ли в приборе учёта посторонние устройства.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что согласно статье 7.19. КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучётное) использование электрической энергии влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. За особо крупное хищение электроэнергии нарушителям грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон горячей линии «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220.