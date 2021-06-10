300 кредитов по льготной сельской ипотеке выдал Россельхозбанк в Псковской области

17:30, 10 июня 2021, ПАИ

В Псковской области Россельхозбанк выдал 300 кредитов на полмиллиарда рублей по льготной сельской ипотеке под 2,7%. Об этом рассказал начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Луцай.

«В рамках поручения президента была разработана программа развития жилищного строительства на сельских территориях, - отметил Луцай. - В 2020 году запустили сельскую ипотеку».

Спикер надеется, что сельская ипотека будет продлена до 2030 года.

«Сельская ипотека должна способствовать сохранению доли сельского населения, повышению доли благоустроенных домов и помещений», - добавил Дмитрий Луцай.

Государство субсидирует процентную ставку, предлагая её под 2,7% по договору долевого участия и под 3% - под всё остальное.

«Программа субсидируется, и деньги были освоены в 2020 и 2021 годах, ждём возобновления субсидирования со стороны правительства, и банк продолжит программу».

По словам спикера, Россельхозбанк не останавливал процесс получения заявок.

«Как только начнется финансирование, мы опять начнем выдавать кредиты», - отметил Луцай.