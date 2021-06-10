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«Светофор» на Рижском проспекте, 100ж предлагает псковичам товары для дома по доступным ценам

Магазин «Светофор» на Рижском проспекте, 100ж в Пскове предлагает покупателям большой выбор товаров для дома. Фонари, светильники, вентиляторы, гибкие смесители для кухни, а также аккумуляторный шуруповерт и саморезы незаменимы в хозяйстве каждого.

В разгар дачного сезона не обойтись без аккумуляторного двухрежимного фонаря (220В, USB, солнечная батарея) всего за 309,35 рубля.

Здесь же покупатели могут найти настенно-потолочный светильник квадратной формы за 508,30 рубля (28 Вт), а также круглый светильник (18 Вт) за 327,75 рубля.

Гибкий однорычажный смеситель для кухни упростит привычную рутину во время мытья посуды (керамический картридж, аэратор два режима, без подводки) будет стоить 628,97 рубля.

В «Светофоре» можно найти товары для ремонта. Аккумуляторный шуруповёрт TSV 1202 (1200 оборотов в минуту) выручит вас, помогая с работами по дому и даче. Такой незаменимый помощник обойдется в 1009,70 рубля.

Саморезы гипсокартон-дерево 3.5х41анод.уп. За один килограмм товара - 220 рублей.

В жаркую погоду не обойтись без вентиляторов. По выгодной цене 959,10 рубля магазин предлагает напольный вентилятор Energy EN 1659 16", Cixi Will Electrical Appliance.

Больше товаров ищите в группе магазина в социальной сети «ВКонтакте».

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