Противоаварийные работы на участке стены Окольного города приняли в Пскове

08:47, 07 октября 2026, ПАИ

Приёмку второй очереди первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Стены Окольного города», XVI век, осуществили сотрудники министерства культурного наследия Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Объект входит в состав комплекса крепостных сооружений Окольного города XV–XVI веков.

Работы выполнены в части прясла крепостной стены от Власьевской башни до Мстиславской башни – на участке стены от Власьевской башни до улицы Профсоюзной.

Заказчиком работ является Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

В процессе работ выполнены погрузка и вывоз каменной осыпи, а также вычинка и докомпановка каменной кладки. Как отметили в министерстве, все работы выполнены в срок в соответствии с разработанной проектной документацией.