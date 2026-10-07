Противоаварийные работы на участке стены Окольного города приняли в Пскове
Приёмку второй очереди первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Стены Окольного города», XVI век, осуществили сотрудники министерства культурного наследия Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
Объект входит в состав комплекса крепостных сооружений Окольного города XV–XVI веков.
Работы выполнены в части прясла крепостной стены от Власьевской башни до Мстиславской башни – на участке стены от Власьевской башни до улицы Профсоюзной.
Заказчиком работ является Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях.
В процессе работ выполнены погрузка и вывоз каменной осыпи, а также вычинка и докомпановка каменной кладки. Как отметили в министерстве, все работы выполнены в срок в соответствии с разработанной проектной документацией.