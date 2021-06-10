Карантинные фитосанитарные зоны на площади 49,19 га ликвидировали в Великолукском и Печорском районах

17:14, 10 июня 2021, ПАИ

В 2021 году в Великолукском и Печорском районах ликвидировали карантинные фитосанитарные зоны на площади 49,19 га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Очаги золотистой картофельной нематоды должностными лицами Управления Россельхознадзора не выявлены. В связи с этим на данных участках ведомство упразднило карантинные фитосанитарные зоны и был отменен карантинный фитосанитарный режим.

Владельцам личных подсобных хозяйств разрешается использовать земельные участки и подкарантинную продукцию, выращенную на них, без ограничений, отметили в ведомстве.