Карантинные фитосанитарные зоны на площади 49,19 га ликвидировали в Великолукском и Печорском районах
В 2021 году в Великолукском и Печорском районах ликвидировали карантинные фитосанитарные зоны на площади 49,19 га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Очаги золотистой картофельной нематоды должностными лицами Управления Россельхознадзора не выявлены. В связи с этим на данных участках ведомство упразднило карантинные фитосанитарные зоны и был отменен карантинный фитосанитарный режим.
Владельцам личных подсобных хозяйств разрешается использовать земельные участки и подкарантинную продукцию, выращенную на них, без ограничений, отметили в ведомстве.
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