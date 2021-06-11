Общероссийский день рассеянного склероза отмечается 11 июня

07:26, 11 июня 2021, ПАИ

11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза – заболевания, вызванного поражением нервных волокон в результате сбоя в иммунной системе человека.

Рассеянный склероз приводит к утрате полноценной функциональности человеческого организма, сбоям в неврологии и поведении человека. Это серьёзное заболевание способно поразить не только в преклонном возрасте, но и в период активной жизни, когда человек, казалось бы, полон сил и здоровья.

На сегодняшний день полное излечение от этой болезни невозможно, однако эта дата призвана пропагандировать здоровый образ жизни, избегание стрессовых ситуаций (особенно продолжительного характера), а также иные меры профилактики этого заболевания, в том числе раннюю диагностику и медицинскую помощь на стадиях раннего выявления признаков болезни.

Ещё в первой половине XIX века было дано первое медицинское описание заболевания. Для многих людей понятие «склероз» устойчиво ассоциируется с проблемами памяти человека, однако рассеянный склероз – заболевание куда более сложное и характеризуется поражением всей нервной системы, затрагивая головной и спинной мозг, а проявления его касаются не только памяти человека, но также и отдельных физиологических функций. По своей тяжести и распространённости рассеянный склероз стоит на первых местах среди заболеваний, порождающих инвалидность человека.

Заболевание наступает вследствие разрушения миелиновой оболочки нервных тканей, снижая скорость передачи нервных импульсов. Причиной развития заболевания могут стать вирусные и бактериальные инфекции, устойчивые аллергические состояния, психоэмоциональные травмы и длительное стрессовое состояние, сосудистые заболевания, наследственные признаки, вредные привычки (алкоголизм и курение), недостаточное количество света, влекущее обеднённый синтез витамина D (что является одним из факторов большего распространения заболевания среди жителей северных широт) и др.

Отсутствие методов полного излечения от рассеянного склероза стимулирует организаторов Дня к активизации профилактики заболевания и выявлению его на ранних стадиях. Невропатологи, иммунологи и терапевты обращают внимание граждан на признаки, которые могут указывать на начало развития рассеянного склероза, то есть быть первыми его симптомами.

Среди таких симптомов называются нарушение зрительной функции, работы органов таза, снижение познавательной активности и памяти, нарушение чувствительности, двигательных функций и координации, эмоциональные нарушения, утомляемость и усталость. Врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать сигналы, поступающие от организма, а проконсультироваться со специалистом, пройти обследование. Для невропатолога важным подспорьем в выявлении заболевания станет прохождение пациентом процедуры МРТ.

Впервые День рассеянного склероза был проведён в 2010 году. С того момента он проводится ежегодно. В нём принимают участие многие медицинские учебные заведения, медицинские научно-исследовательские институты и центры, учреждения здравоохранения. На многочисленных форумах, лекциях и других мероприятиях научного и просветительского характера обсуждаются вопросы профилактики, раннего выявления и способов лечения рассеянного склероза (точнее способов предотвращения его дальнейшего развития).