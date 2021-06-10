В Псковском районе иномарка въехала в забор жилого дома, пострадали два человека
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Автомобиль въехал в забор жилого дома в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 10 июня около 18:00 у дома №13А в деревне Большая Гоголевка Псковского района.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и въехал в забор жилого дома.
В результате аварии пострадали два человека, от госпитализации отказались.
У водителя иномарки имеются признаки опьянения, сотрудники ДПС проводят освидетельствование.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, АСС и врачи скорой медицинской помощи.
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