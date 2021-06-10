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Происшествия

В Псковском районе иномарка въехала в забор жилого дома, пострадали два человека

  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Иномарка въехала в забор жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ

Автомобиль въехал в забор жилого дома в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 10 июня около 18:00 у дома №13А в деревне Большая Гоголевка Псковского района. 

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и въехал в забор жилого дома.

В результате аварии пострадали два человека, от госпитализации отказались.
У водителя иномарки имеются признаки опьянения, сотрудники ДПС проводят освидетельствование.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, АСС и врачи скорой медицинской помощи.

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