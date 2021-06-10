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Страна и мир

Армянский коньяк перестанет называться "коньяком" за 3 млн евро

Армянский коньяк перестанет быть коньяком. Фото Вконтакте

Евросоюз предложил Армении отказаться от названия "армянский коньяк" за три миллиона евро, пишет РИА Новости.  Дело в том, что коньяками могут называться только спиртные напитки, произведённые в провинции Сognac во Франции. Все остальные напитки будут называться арманьяками. Для армянского спиртного Евросоюз пообещал придумать своё собственное уникальное название и даже помочь с продвижением на мировом рынке.
Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом о предоставлении Еревану €3 млн в рамках программы по отказу от использования географического наименования «коньяк»

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