Армянский коньяк перестанет называться "коньяком" за 3 млн евро
Евросоюз предложил Армении отказаться от названия "армянский коньяк" за три миллиона евро, пишет РИА Новости. Дело в том, что коньяками могут называться только спиртные напитки, произведённые в провинции Сognac во Франции. Все остальные напитки будут называться арманьяками. Для армянского спиртного Евросоюз пообещал придумать своё собственное уникальное название и даже помочь с продвижением на мировом рынке.
Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом о предоставлении Еревану €3 млн в рамках программы по отказу от использования географического наименования «коньяк»
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