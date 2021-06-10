Армянский коньяк перестанет называться "коньяком" за 3 млн евро

19:44, 10 июня 2021, ПАИ

Евросоюз предложил Армении отказаться от названия "армянский коньяк" за три миллиона евро, пишет РИА Новости. Дело в том, что коньяками могут называться только спиртные напитки, произведённые в провинции Сognac во Франции. Все остальные напитки будут называться арманьяками. Для армянского спиртного Евросоюз пообещал придумать своё собственное уникальное название и даже помочь с продвижением на мировом рынке.

Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом о предоставлении Еревану €3 млн в рамках программы по отказу от использования географического наименования «коньяк»