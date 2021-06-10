В Локнянском сельскохозяйственном техникуме прошла военно-спортивная игра «Зарница»

21:08, 10 июня 2021, ПАИ

Сегодня в Локнянском сельскохозяйственном техникуме прошла ставшая уже традиционной военно - спортивная игра «Зарница», сообщают корреспонденты районной газеты «Восход». Игра была посвящена 76 — й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это одно из самых любимых мероприятий обучающихся Локнянского сельскохозяйственного техникума, причём не только участников, но и зрителей, которые с удовольствием наблюдают и «болеют» за ребят.

В «Зарнице» принимали участие команды обучающихся 11, 12, 22 - й групп. Игра представляла собой серию этапов: посадка и высадка из автомобиля, смотр строя и песни, эстафета «Военизированная полоса препятствий», игра «Флаг на высоту», военная викторина.

Победитель «Зарницы — 2021» - 22 - я группа, 2 - е место - 12 - я группа, 3 - е - 11 - я группа. Всем участникам игры были вручены грамоты и аппетитные пироги.