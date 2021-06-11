Более 396 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:56, 11 июня 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 571 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 396 772, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 38 279 случаев заражения коронавирусом, 32 840 пациентов выздоровело, 423 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.