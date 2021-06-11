Два контейнера установили в двух деревнях Гдовского района

10:06, 11 июня 2021, ПАИ

10 июня региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – филиал ООО «Экопром» установил два больших контейнера в Самолвовской волости Гдовского района. Один из них – в деревне Самолва, второй – в деревне Ремда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома», причиной установки этих контейнеров стал ремонт дороги до деревни Самолва, в результате чего проезд мусоровоза оказался заблокирован, а иных путей до данной деревни нет.



Во избежание несанкционированного накопления ТКО регоператор предложил установить контейнеры подобного объёма и связался с главой Самолвовской волости Ярославом Морозовым. Он определил места, куда эти контейнеры и установили на период проведения дорожных ремонтных работ.



Вывоз контейнеров с ТКО при этом будет осуществлён при первом возможном проезде спецтехники.