Два контейнера установили в двух деревнях Гдовского района
10 июня региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – филиал ООО «Экопром» установил два больших контейнера в Самолвовской волости Гдовского района. Один из них – в деревне Самолва, второй – в деревне Ремда.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома», причиной установки этих контейнеров стал ремонт дороги до деревни Самолва, в результате чего проезд мусоровоза оказался заблокирован, а иных путей до данной деревни нет.
Во избежание несанкционированного накопления ТКО регоператор предложил установить контейнеры подобного объёма и связался с главой Самолвовской волости Ярославом Морозовым. Он определил места, куда эти контейнеры и установили на период проведения дорожных ремонтных работ.
Вывоз контейнеров с ТКО при этом будет осуществлён при первом возможном проезде спецтехники.
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