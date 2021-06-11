В честь Дня России в Псковской области пройдёт более 20 акций

11:38, 11 июня 2021, ПАИ

В Псковской области 12 июня запланирован ряд мероприятий, посвященных государственному празднику Дню России и 800-летней годовщине со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из-за ситуации с распространением COVID-19 жители области смогут принять участие в мероприятиях дистанционно.

Некоторые проекты уже стартовали. Так, в рамках челленджей #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово участники публикуют в социальных сетях видеоролики, где читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков. На популярных коммуникационных платформах также проходят патриотические флешмобы и акции, объединенные хештегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ. В их число вошли мероприятии «Мы современники», «Сердечная благодарность», «Будущее России», танцевальный флешмоб «Давай, Россия».

Ряд мероприятий в праздничные дни разработан и для детей. В рамках акции «Рисуя Россию» юные псковичи смогут представить, кем они станут в будущем, какой они видят свою родную страну.

В ходе акции «Окна России» жителям региона предлагается украсить окна домов и офисов символикой, приуроченной к празднованию Дня России. Это могут быть флаги, открытки, рисунки.

К юбилею со дня рождения Александра Невского в рамках проекта «На страже мира» в Пскове пройдет концерт губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Мероприятие состоится в 19:00 на горе Соколихе у монумента в память о Ледовом побоище.

Для зрителей будет исполнен кнцерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор Сергея Рахманинова. Солист — Дмитрий Маслеев, лауреат 15-го Международного конкурса имени Чайковского.

2 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете России. А ещё через год, в этот же день, россияне впервые за историю своей Родины стали участниками открытых общенародных выборов главы государства. Эти значимые события стали поводом для учреждения Дня России.

Кроме того, во всех детских лагерях отдыха будут организованы викторины, квесты, конкурсы, выставки рисунков, концерты, а также школьные тематические акции, уличные спортивные мероприятия, праздничные игры, концерты и мастер-классы в Центрах детского творчества.