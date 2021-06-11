370 зараженных трипсом голландских роз нашли на складе в Псковской области

11:55, 11 июня 2021, ПАИ

В Псковской области на складе временного хранения госинспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил 370 голландских цветов, зараженных трипсом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В розах нашли насекомое, по морфологическим признакам схожее с опасным карантинным объектом — западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg). По результатам проведённых в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ» лабораторных исследований было подтверждено наличие опасного карантинного вредителя.

Партия растительной продукции направлялась из Латвии в адрес занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями московской компании. Выпуск 370 зараженных цветов запрещён, продукция подлежит уничтожению.