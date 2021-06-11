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Общество

Дальнейшую судьбу зданий бывшей Идрицкой школы-интерната Михаил Ведерников обсудил со специалистами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 10 июня, в рамках рабочего визита в Себежский район посетил деревню Шушково. Здесь он осмотрел здания бывшей Идрицкой специальной школы-интерната, которые в настоящее время не используются. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

На объекте главу региона сопровождали глава Себежского района Леонид Курсенков, депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова, а также руководство целого ряда органов исполнительной власти.

После реорганизации социального учреждения жилые и учебные корпуса не эксплуатируются. Руководитель регионального управления общественных проектов и молодёжной политики Наталья Плявинская отметила, что существует инициатива по созданию здесь базы для проведения муниципальных, региональных, федеральных и международных мероприятий для детей и молодёжи. В настоящий момент регион не обладает соответствующей инфраструктурой. В остальное время расположение объекта позволит его использовать как базу для детского и юношеского тематического отдыха.

Для создания необходимой архитектурной концепции и создания эскизного проекта есть возможность привлечь участников всероссийского хакатона «Города». По итогам осмотра зданий глава региона поручил подготовить предварительные предложения и расчёты по созданию данного учреждения на территории Себежского района для принятия дальнейшего решения.

Затем губернатор прибыл в деревню Кицково, где посетил местный Дом культуры. Глава муниципалитета Леонид Курсенков отметил, что здесь работает самый «неуемный» коллектив, который ждет снятия ограничительных мер. В целом учреждение востребовано у местных жителей, дети здесь посещают кружок рукоделия.

Михаил Ведерников осмотрел концертный зал Дома культуры. В 2018 году здесь был проведен косметический ремонт. Учреждение укомплектовано цифровой техникой, проектором, фотоаппаратом. При этом работники Дома культуры обратились к главе региона за поддержкой в обновлении стульев в зрительном зале, обустройстве санузла непосредственно в здании учреждения, а также приобретении светового оборудования. Губернатор предложил работникам представить предложения, а руководству профильного комитета – проработать данные вопросы.

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