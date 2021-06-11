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Происшествия

3,3 млн рублей заплатит за порчу земель исправительная колония в Псковской области

3 млн 360 тысяч рублей заплатит за порчу земель исправительная колония № 4, расположенная в посёлке Серёдка Псковской области. Арбитражный суд Псковской области поддержал требование Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с исправительной колонии ущерба, причиненного землям в результате разлива нефтепродуктов в августе 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Факт причинения учреждением вреда почвам подтвержден результатами лабораторных анализов проб почв, а также материалами дела о привлечении ИК-4 УФСИН России по Псковской области к административной ответственности по факту порчи земель. 

3 августа 2020 года в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация о разливе мазута на территории мазутохранилища в Серёдке. Оказалось, что учреждение допустило несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1 КоАП РФ), порчу земель на площади 0,42 га (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ).

По результатам лабораторного исследования установлено превышение концентрации нефтепродуктов в пробах почв, отобранных на месте разлива. Превышения варьируются от 1,4 до 24 раз. Установлено, что на предприятии отсутствует программа производственного экологического контроля.

Также Росприроднадзор отмечает, что руководство колонии не оповестило о ситуации соответствующие органы государственной власти и работы по ликвидации загрязнения почв не организовывало. ФКУ ИК-4 выдано предписание об устранении нарушений, которое находится на контроле управления.

 

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