Пскович ударил молотком по голове приятеля, который не хотел уходить домой

13:52, 11 июня 2021, ПАИ

Прокурор Пскова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который ударил несколько раз молотком своего приятеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

7 мая текущего года двое мужчин находились в квартире на улице Векшинской в Пскове в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый пытался отправить своего приятеля домой, говоря о том, что уже стемнело и спиртное закончилось. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого подсудимый ударил несколько раз молотком потерпевшего. Последний получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, а также кровоизлияние над твердой мозговой оболочкой с ушиб головного мозга легкой степени, что расценивается как тяжкий вред здоровью человека.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.