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Экономика

Объём промышленного производства в Псковской области увеличился на 0,5%

Объем промышленного производства в I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020 года – увеличился на 0,5%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, в 2020 году было отгружено продукции обрабатывающих производств на 120 млрд рублей, в I квартале 2021 года – на 31,6 млрд рублей.

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы региона составил 37,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 7,9% больше, чем в 2019 году.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, в 2020 году составил 45,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2019 годом на 8,9%. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в I квартале 2021 года составил 12,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с I кварталом 2020 года на 4,5%.

Валовый региональный продукт Псковской области за 2019 год составил 197,1 млрд рублей (на 2,7% больше, чем в 2018 году), в расчете на душу населения – 314 тыс. рублей.

По данным Федеральной таможенной службы, за 2020 год внешнеторговый оборот региона составил 518,3 миллионов долларов. По сравнению с 2019 годом внешнеторговый оборот региона уменьшился на 12,5%.

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