17-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет сегодня на ПАИ

17:02, 11 июня 2021, ПАИ

17-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в пятницу, 11 июня.

В этот раз соведущие обсудят сектантское поведение лидера одной из оппозиционных партий, поговорят о том, что «Единая Россия начинается здесь», а также обсудят зарождение кикшеринга в Пскове и гонения на электросамокаты в Санкт-Петербурге. В центре внимания выпуска окажется и объявленная кампания по массированной вакцинации от коронавируса: как региональным властям достигнуть заявленной цели по вакцинированию 60 % взрослого населения и с какими трудностями придётся на этом пути столкнуться.

Программа «Псковский телеграм» выходит с января 2021 года, все выпуски проекта можно посмотреть на YouTube-канале ПАИ.