17-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет сегодня на ПАИ
17-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в пятницу, 11 июня.
В этот раз соведущие обсудят сектантское поведение лидера одной из оппозиционных партий, поговорят о том, что «Единая Россия начинается здесь», а также обсудят зарождение кикшеринга в Пскове и гонения на электросамокаты в Санкт-Петербурге. В центре внимания выпуска окажется и объявленная кампания по массированной вакцинации от коронавируса: как региональным властям достигнуть заявленной цели по вакцинированию 60 % взрослого населения и с какими трудностями придётся на этом пути столкнуться.
Программа «Псковский телеграм» выходит с января 2021 года, все выпуски проекта можно посмотреть на YouTube-канале ПАИ.
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