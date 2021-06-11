Онкологи из Петербурга отметили увеличение перечня современных лекарств в Псковском онкодиспансере
Санкт-Петербургские специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова» министерства здравоохранения Российской Федерации посетили Псковский онкодиспансер.Об этом сообщил в своём Instagram главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров.
В рамках четырёхдневного визита был проведен аудит, направленный на контроль оказываемой помощи онкологическим пациентам в регионе. Специалисты высоко оценили уровень проведения лучевой терапии, оказания хирургической помощи, а так же отметили увеличение перечня современных лекарственных препаратов, применяемых для лечения онкологических заболеваний.
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Онкологи из Петербурга отметили увеличение перечня современных лекарств в Псковском онкодиспансере