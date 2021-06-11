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Губернатор Псковской области предложил ввести переходный период для полной легализации «серого бизнеса»

Губернатор Псковской области поручил проработать перечень мер по переходу неформально занятых граждан в правовое поле. Фото пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 11 июня, провел заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению регионального рынка труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации. В мероприятии приняли участие представители министерства труда и социальной защиты РФ, органов исполнительной власти, региональных управлений федеральных ведомств.

Михаил Ведерников привёл цифры статистики: к началу июня в области восстановлена занятость более чем 5,8 тыс граждан. Май также выдался стабильным для рынка труда — трудоустроилось более 1,1 тыс человек. Число безработных снизилось и составило порядка 3,6 тыс граждан.

При этом Михаил Ведерников акцентировал внимание собравшихся, что уже сейчас необходимо наращивать темпы по восстановлению численности занятых в экономике региона, чтобы достичь целей, указанных в поручении Президента РФ.

«Рабочая группа уже начала детальный анализ ситуации на рынке труда. Хочу отметить, что при проверке крупных предприятий и работодателей были выявлены нарушения, их много», — отметил губернатор и призвал региональные органы власти, все заинтересованные ведомства, глав муниципалитетов продолжать работу, регулярно проводить мониторинг состояния рынка труда.

Второй момент, на который глава региона обратил внимание — выявление неформально занятых граждан и легализация трудовых отношений. В рамках этого вопроса Михаил Ведерников предложил организовать оперативный обмен информацией между Пенсионным Фондом России, Федеральной налоговой службой и Государственной инспекции труда.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо регулярно вести мониторинг сайтов и социальных сетей, детально проанализировать сферу малого и среднего предпринимательства, ведь не приходится говорить о безопасности граждан, когда организации и специалисты работают вне правового поля. При этом губернатор акцентировал внимание, что и с предпринимателями надо вести работу аккуратно.

Глава региона также выступил с инициативой организации переходного периода, в рамках которого профильные специалисты региональных комитетов помогут предпринимателям оформить свою деятельность и начать работать легально. Будут разработаны и дополнительные меры поддержки, чтобы компенсировать небольшие расходы, которые понесут новые участники экономики.

Поручение проработать перечень мер по переходу неформально занятых граждан в правовое поле губернатор дал комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

В завершение глава региона поддержал инициативу уполномоченного по правам предпринимателей Псковской области Аркадия Мурылева о предоставлении субсидий малому и среднему бизнесу для создания новых рабочих мест. Глава региона поручил проработать предложения, которые будут вынесены на федеральный уровень для принятия решения.

«Давайте сформулируем свою позицию и будем ее отстаивать. Если это действенный инструмент, то за него необходимо побороться», — отметил губернатор.

 

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