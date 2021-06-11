Взгляд в будущее с поддержкой региона

21:03, 11 июня 2021, ПАИ

Печорский район – территория особенная. Здесь сплелись и приграничное положение, и духовный центр православия, и признание моногородом.

О том, что есть сейчас и будет происходить на нашей земле – в разговоре, наполненном цифрами и фактами, с главой Печорского района Сергеем Тарасиком.

- Как вы оцениваете социально-экономическое положение Печорского района?

- Думаю, что социально-экономическое положение Печорского района можно назвать стабильным. И если быть честным к самому себе, нам есть над чем работать и к чему стремиться. В последнее время строятся несколько инфраструктурных объектов, проводим ремонт дорог. Но этого пока мало. В Печорском районе – 386 деревень. И в каждой деревне должна быть не только оборудована контейнерная площадка для сбора твёрдых коммунальных отходов, но и проложена дорога, установлено освещение, район должен быть максимально газифицирован. А если говорить о перспективах, то у нас очень хорошо развивается сельское хозяйство. Общая площадь Печорского района составляет 125 тысяч гектаров, из которых половина – земли сельхозназначения. Поэтому развивать сельское хозяйство – вполне логичное и правильное решение. В нашем районе работают 62 крупных сельхозпроизводителя, личных подсобных хозяйств насчитывается 1207. Печорский район занимает первое место в Псковской области по выращиванию картофеля. Есть и форелевые фермы. Мы видим проблему с подъездом и дорогами к таким объектам. Надо делать её, помогать тем, кто работает во благо района, развивает производство и туризм.

- Печоры включены в список моногородов. Это не только обеспечит государственную поддержку, но и должно привлечь инвестиции. Вы уже начали говорить об успешных инвестиционных проектах, таких, как «Форелевый хутор» и сельхозпроизводители. Расскажите об успешных инвестиционных проектах за последнее время.

- Понимаете, инвестиционная площадка требует определённых правил и условий существования. Мы говорим о том, что Печоры – моногород. И это требует не только деклараций, но и громаднейшей работы. И, чтобы к нам пришёл инвестор, нужно очень много потрудиться. Нужно, чтобы были качественные дороги, чтобы инфраструктура соответствовала требованиям современного мира. И только после этого инвестор придёт. Очень хорошо, что Президент России Владимир Путин в своём недавнем Послании Федеральному Собранию взял на контроль вопрос подведения газа к индивидуальным участкам. Это очень большое подспорье. И мы верим, что при выделении финансовых средств эта программа заработает на полную мощность. Администрация Печорского района готова оказывать любую поддержку тем, кто захочет прийти и работать в наш муниципалитет. Без поддержки не останется ни один разумный и перспективный проект. И в этом случае всё будет зависеть от инициативности людей. Они тоже могут проявлять инициативу, а не сидеть и ждать, что кто-то придёт и даст. Надо работать и искать, а мы поможем и поддержим. Так что, инвесторов ждём. И не обязательно это должен быть инвестор со стороны. Уверен, что внутренние резервы в Печорском районе тоже имеются. А про инвесторов, которые уже работают, могу сказать только самые добрые слова. Это и уже упоминавшийся «Форелевый хутор», и фермеры. Инвестор ведь идёт туда, где ему хорошо в плане уверенности в будущем. И здесь мы идём в полном фарватере с регионом. Ведь именно благодаря губернатору Михаилу Ведерникову Печоры и вошли в число моногородов со всеми вытекающими отсюда преференциями.

- Став главой Печорского района чуть менее года назад, вы уже встречались с людьми, принимающими решения на разных уровнях, в том числе и федеральными министрами. Каким образом осуществляют поддержку муниципалитета, например, Минэкономразвития РФ или Фонд поддержки моногородов?

- Планы поддержки Печорского района на самом высоком уровне имеются. Это хорошие, грандиозные по задумкам решения. И они совпадают с моим видением развития нашего района. Признаюсь, что у меня тоже есть амбициозные цели. Например, мне бы хотелось, чтобы численность населения Печорского района к 2030 году увеличилось в два раза по сравнению с тем, что есть сегодня. За этим будет всё: и развитие образования, медицины, и строительство новых крупных объектов, и финансирование, и налогооблагаемая база. Одно тянется за другим. И комплексное развитие важнее, чем сиюминутные решения. Мы не гонимся за результатом здесь и сейчас, а трудимся на перспективу, следуем долгосрочной стратегии развития. Поставил цель для себя – нарезать четыре тысячи участков под строительство. Примерно по три-четыре человека будут жить в построенных домах. Пока нашли около 350 участков. И цель такова, чтобы они были спланированы правильно: газ провести, дорогу сделать, инженерные сети. Это комплекс мероприятий, ведь люди не только будут строить, но работать в Печорском районе. И для осуществления планов пригласил на должность заместителя главы администрации Сергея Макарова. Он будет курировать сферу строительства и ЖКХ.

- Что сделано в Печорском районе в рамках национальных проектов за последние несколько лет? Приведите конкретные примеры.

- Работают сразу несколько больших строек. Первое, это благоустройство общественной территории в Изборске, около лицея. Её стоимость – около пятидесяти миллионов рублей. Это очень большие деньги. Скажу прямо, что это проект предыдущих руководителей муниципалитета. Мы просто его пытаемся довести до конца. Мы его ещё не приняли, там много претензий к подрядчику. Второе – это ремонт дорог по национальному проекту. Это и участки дорог «Печоры-Кудина Гора-Неёлово». Очень качественная и достойная работа. Хотелось бы, чтобы все подрядчики были такими. За 2020 год отремонтированы дороги в деревне Речки Новоизборской волости. За это получили благодарности от местных жителей. Также отремонтированы улица Каштановая в Печорах, улицы в деревнях Киршино и Кривск Круппской волости. В 2021 году ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет продолжен. Приведём в порядок участок дороги «Печоры-Лидва-Лавры». Большим подспорьем являются и международные проекты. Например, ремонт автодороги «Гверстонь-Киршино» проходит в рамках международного проекта для того, чтобы сельхозпроизводители могли доставить свою продукцию на рынки. Также в рамках международного сотрудничества сделаем ярмарочную площадку в Новом Изборске. Национальные проекты хороши в плане помощи людям. И работать по ним будем продолжать. Но замечу, что ни один из проектов в Печорском районе не был возможен без конструктивной и всеобъемлющей поддержки администрации Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова. Без чёткого взаимодействия с региональной властью успеха не видать. И мы рады, что наши инициативы находят поддержку.

- Каким видите Печорский район через пять-десять лет?

- Во-первых, в Печорском районе должны жить больше людей. Во-вторых, здесь должна быть качественная инфраструктура. В каждой деревне должно быть освещение. Где дорога, там и жизнь. Это доказано всей историей человечества. Приложу все усилия, чтобы это претворилось в жизнь. Здесь будут жить и работать люди, имеющие доступ ко всем благам современной цивилизации – от канализации до интернета. И разработанные планы способствуют этим амбициозным целям. Но только вместе мы сможем сделать этот громадный шаг вперёд.

Виктор Маслов