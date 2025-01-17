Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Современные возможности лечения и диагностики Псковского онкодиспансера оценил в ходе рабочего визита Михаил Ведерников

Псковский областной клинический онкологический диспансер посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 17 января. Целью его рабочего визита стала оценка результаты реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Главный врач онкодиспансера Александр Юров отметил, что за последние пять лет в рамках профильной программы нацпроекта при поддержке федерального бюджета в диспансер было поставлено более 130 единиц высокотехнологичного оборудования на сумму 650 миллионов рублей.

Благодаря современным подходам к организации лечебного процесса и использованию нового оборудования в регионе наблюдается снижение показателей смертности от злокачественных новообразований. Кроме того, значительно улучшились показатели выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. По итогам прошлого года Псковская область заняла первое место в СЗФО по этому показателю.

Михаил Ведерников подчеркнул важность проведения диспансеризации и медицинских осмотров, которые направлены на раннее выявление тяжёлых заболеваний.

В ходе визита губернатор посетил отделение радиотерапии, где ознакомился с работой линейного ускорителя. За три года здесь прошли лечение почти 740 пациентов. В каньоне брахитерапии Михаил Ведерников оценил возможности аппарата для контактной лучевой терапии, который был установлен в рамках национального проекта в конце 2024 года и уже активно используется в онкогинекологии.

Особое внимание губернатор уделил диагностическому направлению. Он посетил отделение радионуклидной и лучевой диагностики, где обсудил с сотрудниками различные виды исследований и методы контроля эффективности лечения.

Благодаря улучшению диагностики и росту выявляемости растёт и число проведённых исследований. Александр Юров отметил, что с 2022 года молекулярно-генетическая лаборатория онкологического диспансера входит в десятку лидеров по приросту исследований в России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 января 2025

Современные возможности лечения и диагностики Псковского онкодиспансера оценил в ходе рабочего визита Михаил Ведерников

17 января 2025

Главврачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом
17 января 2025

Звонницу отреставрировали в церкви Николы со Усохи в Пскове
17 января 2025

Ресторанно-банный комплекс «Гельдт» приглашает псковичей на вкусные завтраки
17 января 2025

Роспотребнадзор проверил воду в Псковской области перед Крещением
17 января 2025

Выставка «В гостях у художника» открылась в Пскове
17 января 2025

О профилактике неинфекционных заболеваний рассказали псковские медики в программе «Анамнез». Главное
17 января 2025

«Это база»: псковский медик перечислила показатели организма, за которыми стоит следить

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...