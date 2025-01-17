Современные возможности лечения и диагностики Псковского онкодиспансера оценил в ходе рабочего визита Михаил Ведерников

21:22, 17 января 2025, ПАИ

Псковский областной клинический онкологический диспансер посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 17 января. Целью его рабочего визита стала оценка результаты реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Главный врач онкодиспансера Александр Юров отметил, что за последние пять лет в рамках профильной программы нацпроекта при поддержке федерального бюджета в диспансер было поставлено более 130 единиц высокотехнологичного оборудования на сумму 650 миллионов рублей.

Благодаря современным подходам к организации лечебного процесса и использованию нового оборудования в регионе наблюдается снижение показателей смертности от злокачественных новообразований. Кроме того, значительно улучшились показатели выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. По итогам прошлого года Псковская область заняла первое место в СЗФО по этому показателю.

Михаил Ведерников подчеркнул важность проведения диспансеризации и медицинских осмотров, которые направлены на раннее выявление тяжёлых заболеваний.

В ходе визита губернатор посетил отделение радиотерапии, где ознакомился с работой линейного ускорителя. За три года здесь прошли лечение почти 740 пациентов. В каньоне брахитерапии Михаил Ведерников оценил возможности аппарата для контактной лучевой терапии, который был установлен в рамках национального проекта в конце 2024 года и уже активно используется в онкогинекологии.

Особое внимание губернатор уделил диагностическому направлению. Он посетил отделение радионуклидной и лучевой диагностики, где обсудил с сотрудниками различные виды исследований и методы контроля эффективности лечения.

Благодаря улучшению диагностики и росту выявляемости растёт и число проведённых исследований. Александр Юров отметил, что с 2022 года молекулярно-генетическая лаборатория онкологического диспансера входит в десятку лидеров по приросту исследований в России.