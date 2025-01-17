Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 1900 пациентов Псковского онкодиспансера получили лечение с применением технологий эндовидеохирургии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Псковский областной клинический онкологический диспансер, чтобы на месте оценить результаты реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В рамках встречи главный врач онкодиспансера Александр Юров рассказал о новых методах исследования и лечения, которые внедряются на базе медучреждения, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Модернизация онкослужбы позволяет пациентам получать не покидая регион высокотехнологическую помощь. Например, созданы условия для лечения опухолей головы и шеи по федеральным рекомендациям. После открытия отделения торакальной онкологии на базе лечебного учреждения проводятся реконструктивно-пластические операции и фотодинамическая терапия. С применением технологий эндовидеохирургии лечение получили почти 1,9 тысячи пациентов. По сравнению с 2023 годом объёмы медицинской помощи, оказанной за пределами Псковской области, сократились более чем в два раза.

«Мы двигаемся в том направлении, чтобы пациенты могли получить в регионе полный комплекс медицинской помощи, чтобы в области можно было проводить максимально возможные виды диагностики и лечения», – заметил главный врач.

Михаил Ведерников положительно оценил и работу над решением кадрового вопроса. С 2020 года диспансер принял 36 врачей различного профиля.

«В общей сложности штат диспансера с филиалом составляет 380 специалистов. Укомплектованность по занятым ставкам составляет от 90 до 92 %, в амбулаторном звене –100 %. Но с учётом развития новых направлений мы всегда ищем квалифицированных узких специалистов», – рассказал Александр Юров.

Руководство медучреждения поделилось и планами развития онкослужбы. В рамках совершенствования радиотерапевтической службы планируется ввести новый метод лечения онкопациенитов – стереотаксическую лучевую терапию (радиохирургию). В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который является продолжением нацпроекта «Здравоохранение», в 2027 году планируется приобретение однофотонного эмиссионного компьютерного томографа.

Ранее сообщалось, что Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом посетили главные врачи межрайонных больниц сегодня, 17 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 января 2025

Как Зося взрывчатку искала, рассказали красногородским школьникам
17 января 2025

Зимние маскировочные сети для отправки на фронт мастерят волонтёры из муниципалитетов Псковской области
17 января 2025

«Сага о болотах»: Полистовский заповедник подготовил экспозицию для Дарвиновского музея в Москве
17 января 2025

Почти 1900 пациентов Псковского онкодиспансера получили лечение с применением технологий эндовидеохирургии
17 января 2025

Посвящённое 82-й годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков мероприятие прошло в городском краеведческом музее
17 января 2025

Современные возможности лечения и диагностики в Псковском онкодиспансере оценил в ходе рабочего визита Михаил Ведерников
17 января 2025

Главврачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом
17 января 2025

Звонницу отреставрировали в церкви Николы со Усохи в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...