Почти 1900 пациентов Псковского онкодиспансера получили лечение с применением технологий эндовидеохирургии
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Псковский областной клинический онкологический диспансер, чтобы на месте оценить результаты реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В рамках встречи главный врач онкодиспансера Александр Юров рассказал о новых методах исследования и лечения, которые внедряются на базе медучреждения, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Модернизация онкослужбы позволяет пациентам получать не покидая регион высокотехнологическую помощь. Например, созданы условия для лечения опухолей головы и шеи по федеральным рекомендациям. После открытия отделения торакальной онкологии на базе лечебного учреждения проводятся реконструктивно-пластические операции и фотодинамическая терапия. С применением технологий эндовидеохирургии лечение получили почти 1,9 тысячи пациентов. По сравнению с 2023 годом объёмы медицинской помощи, оказанной за пределами Псковской области, сократились более чем в два раза.
«Мы двигаемся в том направлении, чтобы пациенты могли получить в регионе полный комплекс медицинской помощи, чтобы в области можно было проводить максимально возможные виды диагностики и лечения», – заметил главный врач.
Михаил Ведерников положительно оценил и работу над решением кадрового вопроса. С 2020 года диспансер принял 36 врачей различного профиля.
«В общей сложности штат диспансера с филиалом составляет 380 специалистов. Укомплектованность по занятым ставкам составляет от 90 до 92 %, в амбулаторном звене –100 %. Но с учётом развития новых направлений мы всегда ищем квалифицированных узких специалистов», – рассказал Александр Юров.
Руководство медучреждения поделилось и планами развития онкослужбы. В рамках совершенствования радиотерапевтической службы планируется ввести новый метод лечения онкопациенитов – стереотаксическую лучевую терапию (радиохирургию). В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который является продолжением нацпроекта «Здравоохранение», в 2027 году планируется приобретение однофотонного эмиссионного компьютерного томографа.
Ранее сообщалось, что Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом посетили главные врачи межрайонных больниц сегодня, 17 января.
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Почти 1900 пациентов Псковского онкодиспансера получили лечение с применением технологий эндовидеохирургии
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Главврачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом