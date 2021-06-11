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Актриса Юлия Пересильд устроила небольшую пресс-конференцию в Instagram и ответила на вопросы своих подписчиков

Отвечая на вопросы фолловеров, Юлия Gересильд вспомнила о Пскове. Фото Instagram

В своём Instagram-аккаунте актриса Юлия Пересильд ответила на вопросы своих подписчиков. Полагаем, что их было много, но Юлия отобрала самые интересные.

Какая у вас была первая мысль, когда вы узнали, что будут съёмки в космосе?
 - Первая мысль у меня была: «Неужели это возможно? А если это возможно, очень хочется. Очень.

Юля, что вас вдохновляет. Как жить правильно и свтло, как вы?
 - Меня всегда вдоновляют талантливые люди. В любой сфере. Я от этого заряжаюсь, как батарейка. И восхищаюсь, от восхищения заряжаюсь какой-то любовью. А как жить правильно? А что такое «правильно»?

Как ваши успехи при подготовке полёта на МКС?
 - Успехи неплохие. Сдаём уже зачёты. Сдаём более, чем успешно. Чего нам это стоит? Ну, до четырёх ночи - «Конструкция и компоновка транспортного пилотируемого корабля «Союз»

Если не актриса, то кто?
 - Вы знаете, наверное, учитель или врач. А если говорить серьёзно, то - никто.Только актриса.

Есть место, где вы наполняетесь силой?
 - Старый русский город на слиянии двух рек - Великой и Псковы. Ну, конечно же, Псков! Сейчас не получается тудв доехать, но это место моей силы. Это мои корни, моя почва.

Не страшно лететь в космос. А если не прилетите обратно?
 - Скажите, я где-нибудь показывала удостоверение супергероя? Нет. Я просто женшина. Просто человек. Конечно, страшно. Но мы сейчас готовимся, чтобы этого не произошло.

Роли героинь какого характера нравятся больше всего?
 - Я люблю горячих, отчаянных женщин.

Куда бы хотели сейчас уехать?
 - Ой, не травите душу... Не будет в этом году у меня отпуска. Не будет. Не травите душу! Хотела бы, хоть куда-нибудь!

Почему же ты хорошеешь с каждым годом?
 - Жизненный опыт украшает. Я так думаю.

Почему грустные глаза у вас?
- Ну, я не знаю. Я не контролирую, наверное, это. Много разных размышлений и мыслей. Сосредоточенная, может быть? Я не знаю.



 

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