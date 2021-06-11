Актриса Юлия Пересильд устроила небольшую пресс-конференцию в Instagram и ответила на вопросы своих подписчиков
В своём Instagram-аккаунте актриса Юлия Пересильд ответила на вопросы своих подписчиков. Полагаем, что их было много, но Юлия отобрала самые интересные.
Какая у вас была первая мысль, когда вы узнали, что будут съёмки в космосе?
- Первая мысль у меня была: «Неужели это возможно? А если это возможно, очень хочется. Очень.
Юля, что вас вдохновляет. Как жить правильно и свтло, как вы?
- Меня всегда вдоновляют талантливые люди. В любой сфере. Я от этого заряжаюсь, как батарейка. И восхищаюсь, от восхищения заряжаюсь какой-то любовью. А как жить правильно? А что такое «правильно»?
Как ваши успехи при подготовке полёта на МКС?
- Успехи неплохие. Сдаём уже зачёты. Сдаём более, чем успешно. Чего нам это стоит? Ну, до четырёх ночи - «Конструкция и компоновка транспортного пилотируемого корабля «Союз»
Если не актриса, то кто?
- Вы знаете, наверное, учитель или врач. А если говорить серьёзно, то - никто.Только актриса.
Есть место, где вы наполняетесь силой?
- Старый русский город на слиянии двух рек - Великой и Псковы. Ну, конечно же, Псков! Сейчас не получается тудв доехать, но это место моей силы. Это мои корни, моя почва.
Не страшно лететь в космос. А если не прилетите обратно?
- Скажите, я где-нибудь показывала удостоверение супергероя? Нет. Я просто женшина. Просто человек. Конечно, страшно. Но мы сейчас готовимся, чтобы этого не произошло.
Роли героинь какого характера нравятся больше всего?
- Я люблю горячих, отчаянных женщин.
Куда бы хотели сейчас уехать?
- Ой, не травите душу... Не будет в этом году у меня отпуска. Не будет. Не травите душу! Хотела бы, хоть куда-нибудь!
Почему же ты хорошеешь с каждым годом?
- Жизненный опыт украшает. Я так думаю.
Почему грустные глаза у вас?
- Ну, я не знаю. Я не контролирую, наверное, это. Много разных размышлений и мыслей. Сосредоточенная, может быть? Я не знаю.
Есть ли у вас любимый блогер?
Актриса Юлия Пересильд устроила небольшую пресс-конференцию в Instagram и ответила на вопросы своих подписчиков
В Псковской области обсудили вопросы вакцинации и восстановления численности занятого населения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников онкодиспансера с юбилеем образования онкологической помощи в регионе