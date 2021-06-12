Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова: Великие Луки сегодня будут программой номер один

19:18, 12 июня 2021, ПАИ

На открытии 26-го фестиваля по воздухоплаванию, которое проходит в эти минуты в Великих Луках, с приветственным словом в адрес пилотов, горожан и гостей города выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщают корреспонденты Псковского агентства информации.

«Дорогие друзья-великолучане и гости города воинской славы. Я сегодня с удовольствием передаю слова приветствия по случаю проведения 26-го праздника воздухоплавания на Великолукской земле от нашего губернатора. Михаил Ведерников желает всем участникам сегодняшнего торжества успехов, удачи и тех эмоций, которые вы можете подарить всему миру. Потому, что пресса расскажет об этом торжестве всем гражданам планеты. И Великие Луки сегодня будут программой номер один. Великолепной праздничной программой ко Дню России. Я вас поздравляю и с днём рождения, и с сегодняшним праздником. И с возможностью даже в условиях ограничительных мероприятий собраться и продемонстрировать своё стремление вырваться на высоту. Удачи и успехов всем участникам!», - сказала вице-губернатор.



Псковское агентство информации является информационным партнёром 26 чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.