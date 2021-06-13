Слушать кукушку и следить за погодой советует сегодня народный календарь

09:00, 13 июня 2021, ПАИ

В этот день чествовали святого Еремея Распрягальника — апостола от семидесяти. Святой Ерм был епископом в Филиппополе Фракийском. Проповедуя Евангелие, он притерпел много гонений и скорбей от язычников, но скончался мирно, пишет calend.ru.

14 мая, когда начинался сев, в народе отмечали день Еремея Запашника, а 13 июня, когда сев заканчивался, наступал день Еремея Распрягальника.

В этот день на Руси принято было слушать кукушку, и, если она часто и громко кукует, то погода будет хорошей. К тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года.

Обращали внимание и на погоду. Дождь в этот день предвещал бедный урожай.