Михаил Ведереников отметил важность труда работников лёгкой промышленности для региона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил работников и ветеранов текстильной и лёгкой промышленности с профессиональным праздником.
Глава региона отметил, что в отрасли трудятся настоящие мастера своего дела, которые сохраняют традиции предыдущих поколений, и вместе с тем осваивают новые современные технологии, повышая качество и конкурентоспособность псковской продукции.
«Ваш ежедневный труд важен для жителей области: он способствует улучшению качества жизни и в целом развитию экономики региона», - добавил губернатор.
Михаил Ведерников добавил, что во время пандемии предприятия лёгкой промышленности перепрофилировали своё производство, чтобы обеспечивать жителей Псковской области масками и защитными костюмами.
«Такое ответственное отношение к решению общих проблем, участие в жизни региона заслуживают самого искреннего признания, - подчеркнул Ведерников, поблагодарив сотрудников за добросовестный труд и преданность избранному делу.
Глава региона также пожелал сотрудникам лёгкой промышленности новых производственных успехов, надёжных партнёров, достижения всех поставленных целей и реализации намеченных планов.
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