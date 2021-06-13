Михаил Ведереников отметил важность труда работников лёгкой промышленности для региона

12:00, 13 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил работников и ветеранов текстильной и лёгкой промышленности с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что в отрасли трудятся настоящие мастера своего дела, которые сохраняют традиции предыдущих поколений, и вместе с тем осваивают новые современные технологии, повышая качество и конкурентоспособность псковской продукции.

«Ваш ежедневный труд важен для жителей области: он способствует улучшению качества жизни и в целом развитию экономики региона», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что во время пандемии предприятия лёгкой промышленности перепрофилировали своё производство, чтобы обеспечивать жителей Псковской области масками и защитными костюмами.

«Такое ответственное отношение к решению общих проблем, участие в жизни региона заслуживают самого искреннего признания, - подчеркнул Ведерников, поблагодарив сотрудников за добросовестный труд и преданность избранному делу.

Глава региона также пожелал сотрудникам лёгкой промышленности новых производственных успехов, надёжных партнёров, достижения всех поставленных целей и реализации намеченных планов.