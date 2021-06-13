В Печорском районе дорожные полицейские провели акцию в рамках профилактической операции «Безопасные каникулы»
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Фото: ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
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Фото: ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
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Фото: ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
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Фото: ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
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Фото: ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
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Фото: ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
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Фото: ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
В период проведения профилактической операции «Безопасные каникулы» сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» посетили детский лагерь «Стремительный» в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Печорский».
Участники акции с помощью ярких плакатов закрепили с детьми правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов! Напомнили о том, что нельзя управлять транспортными средствами не имея на них права управления, а также рассказали о средствах индивидуальной мобильности СИМ.
После проведенной беседы, дети получили листовки, где указаны правила дорожного движения для велосипедистов, а также получили подарки в виде световозращающих элементов и линейки!
Целью профилактической беседы стало предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
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В Печорском районе дорожные полицейские провели акцию в рамках профилактической операции «Безопасные каникулы»