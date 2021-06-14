Корвалол попадает в список запретных препаратов для водителей

12:06, 14 июня 2021, ПАИ

Автомобилистам при приеме лекарств необходимо предварительно изучить инструкцию по применению препарата, сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на вице-председателя Комитета по защите прав автовладельцев Александра Холодова.

«Есть лекарства, которые содержат, например, кодеин, в тестах на наркотики он покажет то же, что героин. Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств или в каких-то он еще присутствует, то есть в любом случае стоит обратить внимание», — отметил эксперт.

В частности, речь шла о лекарствах на спиртовой основе и с фенобарбиталом, например корвалоле. В таком случае анализ покажет и алкогольное, и наркотическое опьянение, причем «наркотик» будет определять в крови как минимум неделю после приема.

Также стоит знать перечень лекарственных средств, которые напрямую могут повлиять на человека и вызвать у него состояние одурманивания. К таким препаратам относятся опиоидные анальгетики, в том числе морфин и кодеин. Чтобы в случае необходимости доказать назначение, гражданин должен иметь на руках заключение врача с печатями и подписями и рецепт.