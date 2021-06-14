С 16 июня в Псковской области отменят запрет на движение моторных плавсредств

13:01, 14 июня 2021, ПАИ

С 16 июня 2021 года в Псковской области будет отменен запрет на движение моторных плавательных средств всех типов по водоемам региона, рассказали Псковскому агентству информации в Управлении МЧС России по Псковской области.

Спасатели напоминают, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возникновение различных проблем с выходом на воду, необходимо соблюдать определённые правила по подготовке маломерного судна к сезону.

«Особое внимание следует уделить подвесным лодочным моторам, потому что это самые сложные механизмы, входящие в комплект вашего судна. Для начала проверьте уровень масла, смажьте все трущиеся детали, проверьте рулевое оборудование. Обязательно проверьте все электрооборудование, замените свечи. Перед дальним выездом проведите обкатку двигателя», - рекомендуют специалисты ведомства.