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Общество

С 16 июня в Псковской области отменят запрет на движение моторных плавсредств

С 16 июня 2021 года в Псковской области будет отменен запрет на движение моторных плавательных средств всех типов по водоемам региона, рассказали Псковскому агентству информации в Управлении МЧС России по Псковской области.

Спасатели напоминают, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возникновение различных проблем с выходом на воду, необходимо соблюдать определённые правила по подготовке маломерного судна к сезону.

«Особое внимание следует уделить подвесным лодочным моторам, потому что это самые сложные механизмы, входящие в комплект вашего судна. Для начала проверьте уровень масла, смажьте все трущиеся детали, проверьте рулевое оборудование. Обязательно проверьте все электрооборудование, замените свечи. Перед дальним выездом проведите обкатку двигателя», - рекомендуют специалисты ведомства.

 

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