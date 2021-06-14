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В Пушкинских Горах прошел полуфинал областного турнира «Кожаный мяч 2021»

В Пушкинских Горах прошел полуфинал областного турнира «Кожаный мяч 2021» среди юношей 2006-2007 годов рождения, пишут «Островские вести». Кроме хозяев поля - команды «Святогорец», в соревнованиях приняли участие футбольные дружины из Острова, Опочки и Бежаниц. Островские футболисты, набрав 9 очков, заняли первое место, и вышли в финал турнира.


Островская команда победила соперника из Опочки со счетом 6:1, у хозяев поля наши футболисты выиграли со счетом 4:3, команду из Бежаниц одолели со счетом 4:2. В ворота соперника отправляли мячи Антон Андреев, Павел Андреев, Алексей Попов и Максим Яковлев.

 

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