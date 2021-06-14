Псковский фермер Анвар Зуфаров победил в федеральном конкурсе «Мастер гостеприимства»

14:54, 14 июня 2021, ПАИ

Известный по проекту «Сыроварня в Бебешкино» фермер из Псковской области Анвар Зуфаров победил в федеральном конкурсе «Мастер гостеприимства», пишет газета «Псковская провинция».

«Мастера гостеприимства» - это всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства. Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде. На протяжении двух дней 195 конкурсантов из 63 регионов России боролись за победу, а также специальные призы от партнеров.