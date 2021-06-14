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Стали известны итоги областной Олимпиады по шахматам среди псковских второклассников

Данная Олимпиада включает три этапа: школьный, муниципальный и областной. Фото организатров Олимпиады

Региональный центр шахматного образования и спорта совместно с областной Федерацией шахмат утвердили окончательные итоги финального областного этапа Олимпиады по шахматам среди обучающихся во вторых классах общеобразовательных организаций Псковской области.
Данная Олимпиада включает три этапа: школьный, муниципальный и областной и является аналогом предметных олимпиад среди школьников. Данное мероприятие проводится при поддержке областных Комитетов по образованию и спорта, а также Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко и Федерации шахмат России.
Традиционно в последние годы Олимпиада проходит на родине великого шахматиста, Первого русского шахматного мастера Александра Дмитриевича Петрова в г.Опочка, и состоит из трех конкурсных дисциплин: конкурса эрудитов, конкурс решения шахматных задач, блиц турнир. В течение двух дней все участники и сопровождающие их учителя были обеспечены за счет региональной Федерации шахмат бесплатным трехразовым питанием.

С приветственными словами к юным участникам Олимпиады обратился директор Регионального центра шахматного образования и спорта Александр Шпак, который передал теплые слова напутствия от и.о председателя Комитета по образованию Андрея Ермакова, а также пожелал ребятам быть внимательными и аккуратными при подготовке конкурсных заданий. Президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахова поблагодарил учителей шахмат за проявленный интерес к Олимпиаде и подготовку юных любителей шахматного искусства, а обращаясь к юным талантам, особо подчеркнул, что шахматы «ваш хороший помощник, чтобы вы стали интеллектуально развиты, умели просчитывать жизненные ситуации и принимать всесторонне обоснованные и объективные решения, а самое главное найти достойное место в нашем обществе».

Победителем Олимпиады в общем зачете по итогам результатов трех конкурсов стал учащийся МБОУ «СОШ№1 им Л.М. Поземского» Григорий Григорьев из г.Пскова. Второе место – Иван Лабецкий учащийся Гимназия им. С.Ковалевской г.Великие Луки. Третье место – Будников Андрей учащийся МБОУ «СОШ №9 им А.С. Пушкина» г.Псков.

Лучшим в конкурсе по решению шахматных задач стал Григорий Григорьев МБОУ «СОШ№1 им Л.М. Поземского» г.Пскова, В конкурсе эрудитов – Иван Лабецкий Гимназия им. С.Ковалевской г.Великие Луки, а в блиц-турнире — Будников Андрей МБОУ «СОШ №9 им А.С. Пушкина» г.Псков.
Всем победителям и призерам во всех конкурсных дисциплинах организаторами и главным арбитром Олимпиады – директором Гимназии им. А.Д. Петрова Юрием Богашевым вручены дипломы и медали, а также памятные подарки для всех участников.

 

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