Чеченский писатель хочет оспорить авторство фильма «Аватар»

00:10, 15 июня 2021, ПАИ

Чеченский писатель-фантаст Руслан Закриев подал в суд на российское представительство 20th Century Fox. Об этом рассказал сайт Lenta.ru. Эта кинокомпания в 2009 году выпустила на экраны фильм Джеймса Кэмерона "Аватар". Автор утверждает, что фильм копирует идеи и даже отдеьные диалоги из его романа "Секретное оружие", которые появился в интернете в 2002 году. Руслан Закриев в иске требует, чтобы его имя было указано в авторском списке картины.



Надо сказать, что это уже третья попытка Руслана Закриева. Ранее ему уже дважды отказывали в приёме заявления. Сейчас заявление принято Хамовническим судом Москвы.