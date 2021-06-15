Черноморское побережье перегружено отдыхающими

09:17, 15 июня 2021, ПАИ

Черноморское побережье перегружено на фоне наплыва отдыхающих и дефицита качественных отелей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом пишет газета «Известия».

«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем Юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — отметила Догузова.

По ее словам, ключевая задача Ростуризма на ближайшие годы — «кратно увеличить количество качественных, современных круглогодичных отелей на нашем теплом море». «До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну — порядка 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах. Конечно же, мы работаем и над диверсификацией внутренних направлений и форматов отдыха»,— сказала Зарина Догузова.

Летом 2021 года на курорты Черного моря отправится рекордное число самолетов, но эксперты предупреждают, что индустрия может не справиться с притоком туристов. В города Краснодарского края и Крыма авиакомпании будут летать примерно в два раза чаще, чем в допандемическом 2019 году.