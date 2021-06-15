Феромонные ловушки установили на границе Псковской области и Белоруссии

09:35, 15 июня 2021, ПАИ

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Новгородской области» проводят феромонный мониторинг численности опасных насекомых-вредителей в лесах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в этом сезоне они наблюдают вершинного короеда на территории лесного фонда Псковской области в Невельском лесничестве. Лесничество выбрано неслучайно: оно находится на границе с Белоруссией, откуда и происходит распространение поднадзорного вредителя.

«Этот относительно новый для Северо-Западного региона вредитель потенциально представляет большую угрозу для сосновых насаждений. Об этом свидетельствует опыт Калужской и Брянской областей, а также зарубежных стран. Например, в Белоруссии начиная с 2017 года погибло около 80 тысяч гектаров сосновых лесов, – пояснил директор филиала Роман Глебов. – Именно поэтому данное мероприятие является таким важным в защите леса».

Своевременное выявление поселений вершинного короеда осложняется тем, что он заселяет дерево, начиная с вершины. И повреждение или гибель становятся заметными лишь после вылета жуков. В этой ситуации феромонный надзор позволяет получить данные о численности популяции, времени лёта, наличии или отсутствии второго поколения.

В Псковской области наблюдения за популяцией вершинного короеда с использованием феромонных ловушек проводятся третий год. Результаты наблюдений текущего года демонстрируют резкое снижение численности вредителя по сравнению с прошлым годом. Так, в 2020 году среднее количество насекомых на одну ловушку составляло 319 штук, в 2021 году – менее 2 штук. Причиной ослабления популяции вершинного короеда, вероятно, стали неблагоприятные для него погодные условия в период зимовки и весеннего лёта.

Посетителей лесов при встрече с феромонной ловушкой просят не прикасаться к её поверхностям.