Стоит ли ехать на море после COVID-19, рассказал главный пульмонолог Минздрава
Отдых на море может пойти на пользу переболевшим COVID-19. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
По его словам, если взять условного «среднего» пациента, у которого после коронавируса остались легкая одышка и небольшие остаточные изменения в легких, то в большинстве случаев пара недель на юге вполне допустимы. При этом специалист подчеркнул, что болезнь у всех протекала по-разному, могли быть фоновые заболевания. «Поэтому основной совет - если планируете поездку на море, обсудите это с лечащим врачом», - отметил Сергей Авдеев.
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