Медицинский класс на базе Гуманитарного лицея в Пскове начнет работу с сентября

15:00, 15 июня 2021, ПАИ

С 1 сентября в рамках реализации проекта предпрофессионального образования «Медицинский класс в псковской школе» в МАОУ «Гуманитарный лицей» создается медицинский профильный 10 класс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Цель проекта — развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения медицинской направленности для формирования у школьников правильного и осознанного выбора профессии врача.

В классе преподавание учебных предметов учебного плана будут вести учителя лицея, а преподавание курсов и дисциплин в рамках дополнительных общеобразовательных программ медицинской направленности будут вести преподаватели института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета.

Преимущества программы для обучающихся медицинских классов: углубленное изучение биологии и химии с использованием материалов о самых современных научных достижениях в области естествознания и медицины; подготовка к олимпиадам и научно-практическим конференциям, победа в которых дает возможность получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ; пользование инфраструктурой вуза (бассейном, библиотекой, лабораториями, спортзалами); возможность заключения договора на целевое обучение в вузах России; при поступлении в ПсковГУ на бюджетные места выпускникам медицинских классов назначается персональная повышенная стипендия, а в случае поступления на платной основе – существенные скидки на оплату обучения.

Проект реализуется по Поручению Губернатора Псковской области. Участвуют в его реализации: ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»; МАОУ «Гуманитарный лицей»; комитет по образованию Псковской области; управление образования администрации города Пскова; комитет по здравоохранению псковской области; ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

МАОУ «Гуманитарный лицей» приглашает на обучение в медицинский класс выпускников 9-ых классов. Справки по телефонам 75-46-03, 72-31-98, 72-46-03.