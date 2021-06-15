Самые опасные для употребления в пищу части курицы перечислил шеф-повар

11:42, 15 июня 2021, ПАИ

Мясо курицы – популярный продукт в рационе россиян, но употребление некоторых частей этой птицы в пищу может нанести вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын.

«Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные», – рассказал эксперт.

Самое безопасное, по его словам, белое мясо грудки, но даже его нужно подвергать усиленной термической обработке.

«Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу», – уточнил Сергей Синицын.

«Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить – это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков», – посоветовал шеф-повар.

Он также объяснил, как выбрать хорошую курицу. По его словам, лучше отдавать предпочтение фермерской птице, хотя по внешнему виду она может проигрывать товару других производителей, прибегающих к различным уловкам.

«Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет», – предупредил Сергей Синицын.

Поэтому, выбирая, нужно смотреть, чтобы на коже не было каких-то проколов, и проверить, чтобы не было запаха аммиака или каких-нибудь химикатов, посоветовал шеф-повар.