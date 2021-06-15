15 июня псковичи могут проверить кожу у врача-онколога

12:10, 15 июня 2021, ПАИ

15 июня проходит День открытых дверей в Псковском областном онкологическом диспансере, посвященный раннему выявлению меланомы и рака кожи, сообщил Псковскому агентству информации главный врач учреждения Александр Юров.

С 09:00 до 13:00 любой желающий в порядке живой очереди, без записи может пройти осмотр у врача-онколога, сообщает главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

Как отметил Александр Юров, для Дня открытых дверей была выбрана тема рака кожи и меланомы, так как в летний период, когда много солнца и псковичи проводят выходные и отпуска на пляжах, загорая, существует большой риск возникновения рака кожи.

«День открытых дверей проводится для выявления ранних стадий рака кожи и меланомы в том числе. Прямо сейчас обследование проходит большое количество людей», - сообщил главный врач.

Пройти бесплатную профилактическую проверку кожи можно сегодня в онкодиспансере по адресу ул. Вокзальная, 15а.