Новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний
В России расширят массовое обследование новорожденных и перечень детских заболеваний, которые будут лечить бесплатно, сообщает пресс-служба правительства России.
«Неонатальный скрининг на пять заболеваний включён в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь мы расширим его до 36 заболеваний», – заявил на совещании председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Расширение списка бесплатного обследования новорожденных потребует проведения дооснащения медицинских учреждений необходимым для этого оборудованием. К 1 сентября будут подготовлены все необходимые документы.
«Понятно, что такое нововведение потребует существенных финансовых вложений. Но речь идёт о здоровье и будущем детей, и, мне кажется, ничего важнее для нас быть не может», - сообщил глава правительства.
Контролировать исполнение этого поручения будет вице-премьер Татьяна Голикова.
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