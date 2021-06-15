Новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний

14:00, 15 июня 2021, ПАИ

В России расширят массовое обследование новорожденных и перечень детских заболеваний, которые будут лечить бесплатно, сообщает пресс-служба правительства России.

«Неонатальный скрининг на пять заболеваний включён в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь мы расширим его до 36 заболеваний», – заявил на совещании председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Расширение списка бесплатного обследования новорожденных потребует проведения дооснащения медицинских учреждений необходимым для этого оборудованием. К 1 сентября будут подготовлены все необходимые документы.

«Понятно, что такое нововведение потребует существенных финансовых вложений. Но речь идёт о здоровье и будущем детей, и, мне кажется, ничего важнее для нас быть не может», - сообщил глава правительства.

Контролировать исполнение этого поручения будет вице-премьер Татьяна Голикова.