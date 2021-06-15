Мужчина сломал колено на пешеходном переходе в центре Пскова

14:24, 15 июня 2021, ПАИ

В Пскове мужчина сломал ногу на пешеходном переходе. Как сообщил корреспондент Псковского агентства информации, инцидент произошел 15 июня около полудня на пешеходном переходе в центре Пскова.

По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу на пл. Ленина. В этот момент он ударился о поребрик, расположенный на стыке автодороги с пешеходной зоной. В результате чего мужчина сломал ногу в области коленного сустава, уточнили очевидцы произошедшего.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая забрала пострадавшего мужчину.