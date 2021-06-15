28-летнего мужчину, которого держали в заложниках больше месяца, освободили

14:59, 15 июня 2021, ПАИ

28-летнего мужчину, которого держали в заложниках больше месяца, освободили. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Вечером 13 мая в Пскове на 28-летнего парня напали неизвестные. Злоумышленники избили молодого человека и силой посадили в автомобиль, на котором и увезли в неизвестном направлении.

За освобождение молодого человека похитители требовали 2 миллиона долларов США. По нашей информации, захватчики постоянно перемещали похищенного и сменили четыре точки дислокации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что последняя «база» похитителей находится в селе Сарженка Всеволжского района Ленинградской области. А далее совместная операция оперативников УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из ГУР МВД России и питерского спецназа 11 июня заложник был освобождён.

По нашим данным в настоящее время правонарушители задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого в совершении преступления).



Также нам стало известно, что в Пскове органы предварительного следствия Псковского СК возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения человека.11 июня уголовное дело было переквалифицировано в похищение.